الأهلي: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

أكد أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي أن النادي سيعلن عن المدير الفني الجديد للفريق الأول خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "الأهلي استقر على المدرب الأجنبي الجديد.. كانت هناك مفاضلة بين 3 مدربين، والآراء كانت مختلفة بين أعضاء لجنة التخطيط".

وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد استمع لجميع التفاصيل الخاصة بالمرشحين لتدريب الفريق، والقرار الآن في يده".

وتابع: "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد للأهلي خلال ساعات قليلة.. قد يكون ذلك اليوم أو غدًا أو بعد غدٍ".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "المدير الفني الجديد للفريق سيصطحب معه عدد من المساعدين، وسيكون من بينهم مدربًا للحراس".