الأهلي: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:27 م

أكد أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي أن النادي سيعلن عن المدير الفني الجديد للفريق الأول خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "الأهلي استقر على المدرب الأجنبي الجديد.. كانت هناك مفاضلة بين 3 مدربين، والآراء كانت مختلفة بين أعضاء لجنة التخطيط".

وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد استمع لجميع التفاصيل الخاصة بالمرشحين لتدريب الفريق، والقرار الآن في يده".

وتابع: "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد للأهلي خلال ساعات قليلة.. قد يكون ذلك اليوم أو غدًا أو بعد غدٍ".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "المدير الفني الجديد للفريق سيصطحب معه عدد من المساعدين، وسيكون من بينهم مدربًا للحراس".


