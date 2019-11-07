مصادر: السعودية تسعى إلى الاتفاق مع أثرياء المملكة بشأن الاكتتاب في أسهم أرامكو

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية تتفاوض من أجل الاتفاق مع أثرياء المملكة من عائلة العليان والأمير الوليد بن طلال إلى كبار رجال الأعمال الأقل شهرة، لضمان اكتتابهم في الطرح العام الأولي لسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وبحسب المصادر فإن مجموعة العليان السعودية التي تعتبر مساهما رئيسيا في بنك كريدي سويس السويسري ، تدرس شراء كمية تقدر بمئات الملايين من الدولارات من أسهم أرامكو المنتظر طرحها قريبا، مضيفة أن الأمير الوليد بن طلال أجرى أيضا محادثات بشأن الالتزام بشراء كمية كبيرة من أسهم الشركة.

وأضافت المصادر أن ممثلي أرامكو يسعون أيضا إلى إقناع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عديدة من توزيع سيارات هيونداي موتور في السعودية إلى الخدمات اللوجيستية بالدخول في هذه الاستثمارات. كما تواصل ممثلو شركة النفط المملوكة للدولة مع أعضاء من عائلة التركي التي تعمل في مجالات العقارات والتجارة العامة وتوزيع المواد الغذائية وخدمات الموانئ لنفس الغرض.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات السعودية اتجهت إلى العائلات الثرية في المملكة، والتي تعرض بعض أفرادها للاحتجاز من جانب هذه السلطات في فندق ريتز كارلتون بالرياض خلال حملة مكافحة الفساد عام 2017، لضمان وجود طلب قوي على سهم أرامكو عند طرحه للبيع.

كانت أرامكو قد أعلنت يوم الأحد الماضي رسميا، نِيَّتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن المملكة العربية السعودية تعتزم التعهد بعدم طرح أي كميات جديدة من أسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" قبل مرور عام على تنفيذ الطرح العام الأولي المنتظر للشركة، بهدف طمأنة المستثمرين إلى عدم تراجع سعر سهم الشركة نتيجة طرح كميات جديدة منه.