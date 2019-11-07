إصابة 3 مكسيكيين وسويسري في حادث طعن بمدينة جرش في الأردن

الآثار الرومانية بمدينة جرش الأردنية في صورة من أرشيف رويترز.

قال وزير الصحة الأردني إن ثلاثة سائحين مكسيكيين وسويسريا وأربعة أردنيين أصيبوا طعنا على يد رجل في مدينة جرش وهي مقصد سياحي رئيسي قرب آثار رومانية.

وقال الوزير سعد فايز جابر لرويترز إن أربعة من المصابين جروحهم تتراوح من متوسطة إلى خطيرة بينما جروح الباقين طفيفة.

وفي وقت لاحق قال جابر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حالة المصابين بجروح خطيرة باتت الآن مستقرة وإن أربعة على الأقل سيخرجون من المستشفى يوم الخميس.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به وقالت إنه يدعى محمد أبو طعيمة (22 عاما) وقالت إنه يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم فقير للاجئين الفلسطينيين حيث تنتشر البطالة بين كثير من الشبان في المنطقة.

وقال والد المشتبه به ويدعى محمود (56 عاما) لتلفزيون رويترز إنه كان على وشك الإصابة بأزمة قلبية. وأضاف أن ابنه‭‭‭‭ ‬‬‬‬فاشل وعقله مشوه مشيرا إلى أنه كان يخشى حتى من ذبح ”كتكوت“ لذا فإنه يشعر بالصدمة لقيامه بهذا العمل.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملطخ بالدماء.

وكانت مصادر قالت بالخطأ في وقت سابق إن ثلاثا من الضحايا إسبانيات. وأظهرت لقطات مصورة عن الحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

وجرش مشهورة بآثارها الرومانية.



وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.