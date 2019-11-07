محافظ أسوان يهدي درع المحافظة للقنصل الفرنسي

استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الخميس، القنصل العام الفرنسي، فرانسوا بوجو، بحضور ماري كريستين، قنصل فرنسا بالأقصر وأسوان، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين المحافظة والقنصلية الفرنسية بالقاهرة .

وخلال اللقاء أكد المحافظ على عمق العلاقات التاريخية والإقتصادية بين مصر وفرنسا والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى تطلع أسوان لزيادة معدلات السياحة الفرنسية في ظل توافر المقومات السياحية والأثرية وتنوع منتجها السياحي ما بين سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية ورياضية وعلاجية وترفيهية، علاوة على سياحة السفاري والصيد ومشاهدة الطيور في المحميات الطبيعية، فضلا عن حسن الإستقبال.

وطالب المحافظ بإعادة فتح فرع للمركز الثقافي الفرنسي بقصر الثقافة، ليكون داعما لتعلم اللغة الفرنسية، والتعرف على تاريخ وثقافة وتراث فرنسا، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة أسوان، والتي تضم أقسام للغة الفرنسية بكليتي الآداب والألسن، علاوة على تأهيل المعلمين بمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسي.

من جانبه، كشف القنصل العام الفرنسي، أن أسوان من المقاصد السياحية الدولية المفضلة للسائح الفرنسي بآثارها الخالدة وسحر طبيعتها وتراثها المتميز مع حفاوة الإستقبال من أهالها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد معدلات السياحة الفرنسية لأسوان، وخاصة الإستمتاع بالرحلات النيلية سواء من خلال البواخر أو الدهبيات السياحية، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس المشمس الدافئ، معربا عن تطلعه للتنسيق من أجل توفير كافة أوجه الرعاية للجالية الفرنسية بأسوان.

وفي، نهاية اللقاء، قام اللواء أحمد إبراهيم، بإهداء درع المحافظة للقنصل العام الفرنسي، وذلك تعبيرا عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة الوطيدة والتاريخية بين مصر وفرنسا .