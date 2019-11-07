تزايد أوجه التشابه بين الأسر في شرقي ألمانيا وغربها بعد 30 عاما من سقوط سور برلين

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن زيادة أوجه التشابه بين الأسر في شرقي ألمانيا وغربها بعد مرور 30 عاما على سقوط سور برلين.

وأوضح المكتب اليوم الخميس أن الظروف المعيشية لأسر ألمانية صارت متشابهة في كثير من النواحي في جميع أنحاء ألمانيا، لافتا إلى أن هناك مثلا عددا مماثلا لحفلات الزفاف حاليا.

وأضاف المكتب أن النساء ينجبن طفلهن الأول في عمر متقارب جدا، لافتا إلى أن التوجه نحو المعيل الوحيد للطفل أصبح توجها يشمل ألمانيا بأسرها.

ولكن المكتب أشار إلى أن بعض الاختلافات تظل قائمة، مستندا في ذلك إلى قاعدة الأعداد التي ترجع لعام 2018، وأوضح أن معدل زواج شركاء الحياة في الغرب يزيد مثلا على ما هو عليه في الشرق.

وأضاف المكتب أن الاختلاف في رعاية الأطفال بين الشرق والغرب يعد الفارق الأكثر أهمية، وأوضح أن نحو نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أعوام في شرقي ألمانيا يذهبون إلى روضة أطفال، فيما تقل هذه النسبة في الغرب إلى الثلث.

تجدر الإشارة إلى أن ذكرى سقوط برلين تحل في التاسع من شهر نوفمبر الموافق بعد غد السبت.