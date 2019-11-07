الولايات المتحدة تتهم إيران بغياب الضمانات الجادة للحد من الانتشار النووي

أكدت جاكي ولكوت سفيرة الولايات المتحدة لدى وكالة الطاقة الذرية أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم الخميس، بحث الضمانات الإيرانية للحد من الانتشار النووي، لافتة إلى أن إيران لم تقدم أي مؤشرات على تعاون جاد وما زالت تراوغ في أمور التفتيش.

وقالت ولكوت - في تصريحات للصحفيين اليوم، عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين - إن مفتشة وكالة الطاقة الذرية التي تم احتجازها في إيران بخير وأن هذا الحادث يزيد من صعوبة المفاوضات ويعمق أزمة فقدان الثقة بين إيران والمجتمع الدولي.

وشددت على استمرار الضغوط الدولية على النظام الإيراني من أجل التجاوب مع مقررات وكالة الطاقة الذرية وتفعيل الضمانات الخاصة بالحد من الانتشار النووي.