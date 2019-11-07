الجيش الليبى: نسيطر على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى حدود تونس

المسمارى: عناصر من «داعش» و«النصرة» تقاتل ضدنا.. وإيطاليا: تراجع تدفقات الهجرة من ليبيا بنسبة 97٪



أعلن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر أن طيرانه تمكن من بسط السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من مدينة سرت حتى الحدود التونسية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، إن هناك انسحابا لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق فى محيط العاصمة الليبية طرابلس تحت وقع ضربات الجيش الليبى، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأضاف المسمارى: «أي هدف وأي قوة وأي تهديد أمنى بهذه المنطقة سيواجه بنيران القوات المسلحة بشكل مباشر».

إلى ذلك، قال المسمارى إن عناصر من تنظيمى «النصرة» و«داعش» الإرهابيين تم جلبهم، من أجل القتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الليبى، موضحا أن القوات البرية الليبية قادت عمليات ساعدت فى القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة طرابلس.

وأشار المسمارى إلى أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب فى البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح فى ذلك.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزى إن تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا قد تراجعت بنسبة 97٪.

وأضافت لامورجيزى، فى جلسة إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالى حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، أمس الأربعاء، أن «المبادرات المنصوص عليها فى المذكرة قد تطورت تدريجيا»، وأنه «بالتوازى مع ذلك، تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة التى تنطلق من السواحل الليبية»، وفقا لوكالة «آكى» الإيطالية.

وأشارت لامورجيزى إلى أنه «مقارنة بالبيانات الأخيرة لعام 2017، كان هناك انخفاضا بنسبة 97.2٪ خلال عام 2019»، مضيفة: «إذا قارنا هذه البيانات مع تلك المتعلقة بدفقات المهاجرين من بلدان أخرى، يظهر أن المغادرين من ليبيا شهدوا انخفاضا يعد الأكثر وضوحا».

من جهتة، أكد رئيس الوزراء الإيطالى السابق باولو جينتيلونى أن اتفاق الهجرة الذى وقعته إيطاليا مع ليبيا لم يكن خطأ، مبديا انفتاحه على تعديل ومراجعة هذا الاتفاق.

وقال جينتيلونى، فى تصريحات تليفزيونية: «مذكرة الهجرة مع ليبيا لم تكن خطأ»، مضيفا: «لكن اليوم هناك شروط لمراجعة هذا الاتفاق.. إنه ممكن»، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

يذكر أن حكومة جينتيلونى الإيطالية السابقة وقعت مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية فى 2017 على مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب، والتى تجددت بصورة تلقائية فى الثانى من نوفمبر الماضى حيث لم يطلب أى طرف تعديلها.