استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بعد انتخابه نائبا بالبرلمان

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية أن وزير الاستثمار زياد العذاري قدم مساء اليوم الخميس استقالته من الحكومة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن الاستقالة جاءت إثر انتخاب العذاري نائبا بالبرلمان الجديد عن دائرة سوسة، حيث يحظر البند 90 من الدستور التونسي الجمع بين عضويتي الحكومة والبرلمان.

يشار إلى أنه من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية غدا الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء المحكمة الإدارية أمس من البت في الطعون الخاصة بالنتائج الأولية.