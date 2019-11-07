رئيس بلغاريا يرفض مرشح حكومي لشغل منصب النائب العام

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رفض الرئيس البلغاري رومن رديف ملف مرشح موال للحكومة لشغل منصب النائب العام بالبلاد.

وقال رديف موضحا قراره اليوم الخميس إن "ترسيخ مبدأ المرشح الواحد.. يقلل من سمعة وشرعية النائب العام القادم".

وقال إن "سمة الدولة الديمقراطية هو وجود بدائل لشغل المناصب المهمة في البلاد".

ورفض رديف ترشيح نائب المدعي العام إيفان جيشيف لمجلس القضاء الأعلى.

وكان عشرون عضوا في المجلس صوتوا لصالحه في أكتوبر مقابل رفض أربعة أعضاء.

وتؤيد مؤسسات في الدولة وكذلك وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات وإدارة الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة ترشيح جيشيف.

وتنتهي فترة السنوات الست للنائب العام الحالي سوتير تساتساروف في العاشر من يناير عام 2020.