باكستان: اتفاق الرياض يسهم في إحلال السلام الدائم في اليمن

رحبت باكستان باتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، قائلة إنه يساعد على إنهاء الأزمات وإحلال السلام الدائم في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن باكستان تعتبر هذا الاتفاق تاريخيا وخطوة مهمة تجاه الحل السياسي والسلام الدائم في اليمن.

وأشار إلى أن باكستان ستقوم بفتح معبر "كارتابور" الحدودي مع الهند رسمياً بتاريخ 9 من نوفمبر الجاري بهدف تسهيل الزوار من ديانة السيخ من الهند والدول الأخرى لممارسة طقوسهم الدينية.

وشهدت السعودية، أمس الأول الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وذلك بهدف إيجاد حل للأزمة اليمنية.