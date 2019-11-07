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وزير خارجية ألمانيا: مدينون للولايات المتحدة بإعادة توحيد البلاد

لايبتسيج (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:56 م

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية على إسهامها العظيم في إعادة توحيد ألمانيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط سور برلين.

وقال ماس اليوم الخميس بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا لنظيره الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك: "دون قوة القيادة الأمريكية، لما كان هناك إعادة توحيد".

وأضاف الوزير الألماني: "إننا ملتزمون تجاهكم بتقارب كبير وبامتنان كبير... إننا مدينون بحريتنا ووحدتنا أيضا بشكل تام لكم".

يذكر أن الوزير الأمريكي وصل ألمانيا مساء أمس الأربعاء في زيارة تستمر يومين.

وزار بومبيو صباح اليوم قوات أمريكية متمركزة في مدينتي جرافنفور وفيلزك بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

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