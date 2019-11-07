 واقعة «مريبة» على طائرة بمطار سخيبهول الهولندي تبين أنها إنذار كاذب - بوابة الشروق
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واقعة «مريبة» على طائرة بمطار سخيبهول الهولندي تبين أنها إنذار كاذب

مسافرون في مطار سخيبهول الهولندي خلال إنذار أمني. رويترز
مسافرون في مطار سخيبهول الهولندي خلال إنذار أمني. رويترز
أمستردام (رويترز)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 1:28 ص | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 1:28 ص

ذكرت شركة طيران أوروبا أن واقعة ”مريبة“ على متن طائرة تسببت في إجلاء الركاب والطاقم في مطار سخيبهول في أمستردام مساء يوم الأربعاء تبين أنها إنذار كاذب.

وقالت الشركة المملوكة لإسبان في بيان إن الطيار تسبب خطأ في الإنذار مما دفع سلطات أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت الشركة ”في طائرة (كان من المنتظر أن تقلع) من أمستردام إلى مدريد الليلة تم تنشيط الإنذار بالخطأ‭‭‭ ‬‬‬وهو ما أدى إلى تفعيل إجراءات الأمن في المطار“.

ومضت تقول ”نأسف لما حدث. لم يكن هناك سبب للإنذار“.

وكانت الشرطة الهولندية أبلغت في وقت سابق عن ”وضع مريب“ على متن الطائرة وفتحت تحقيقا.


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