الشرطة الفرنسية تنقل أكثر من 1600 مهاجر داخل مخيمات بشمال باريس

أخلت الشرطة الفرنسية مخيمين للاجئين في شمال باريس وضاحية سانت دنيس صباح اليوم الخميس.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من تعهد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بنقل المهاجرين من المخيمات غير الرسمية التي انتشرت في العاصمة بحلول نهاية العام.

وذكرت شبكة فرانس انفو أن الشرطة كتبت تغريدة قالت فيها إنه تم نقل 1606 أشخاص من المخيمات. وأضافت أنه سوف يتم نقل المهاجرين لقاعات رياضية في المنطقة ليبقوا فيها بصورة مؤقتة.

وتعد هذه عملية الإخلاء الـ59 لمخيمات غير رسمية منذ عام 2015 بحسب ما قاله نائب عمدة باريس دومنيك فيرسين . وقال رئيس شرطة باريس ديدييه لالمون للصحفيين إنه لن يسمح بإعادة بناء مخيمات في هذا الموقع.