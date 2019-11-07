استطلاع: 76 % من الألمان يعتبرون سقوط سور برلين ضربة حظ

أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يشعرون بأن الثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) في خريف عام 1989 التي أفضت إلى سقوط سور برلين كانت ضربة حظ.

وكشفت نتائج استطلاع معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي اليوم الخميس عن أن 76 % ممن شملهم الاستطلاع يرون ذلك، ولكن نسبهم تباينت بين شرقي ألمانيا وغربها، حيث رأى 81 % من مواطني شرقي ألمانيا ذلك، فيما بلغت النسبة 75 % في غربي ألمانيا.

وكشف الاستطلاع أيضا أن 74 % من الألمان يرون أن الحياة في ألمانيا تحسنت بفضل سقوط سور برلين قبل 30 عاما- وكانت النسب متساوية في شرقي ألمانيا وغربها.

وذكر 36 % ممن شملهم الاستطلاع في غرب ألمانيا أن الاختلافات بين المواطنين في شرقي ألمانيا وغربها تفوق أوجه التشابه، فيما وصلت هذه في شرقي ألمانيا إلى 62 %.

ولكن بشكل إجمالي أوضح أغلب الألمان، 52 % منهم، أن أوجه التشابه أقوى من الاختلاف.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من المؤسسة الألمانية لمعالجة ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي في ألمانيا الشرقية، وشمل الاستطلاع 1013 شخصا، منهم 838 شخصا في الغرب و173 شخصا في الشرق، وتم إجراؤه هاتفيا خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري بمناسبة مرور 30 عاما على سقوط سور برلين.