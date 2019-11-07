روسيا تحذر من إمكانية استغلال المتشددين لوسائل التشفير على الإنترنت في تجنيد «ذئاب منفردة»

حذَّر مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس ، من إمكانية تحول أفراد المجموعات السرية على شبكة الإنترنت إلى إرهابيين "ذئاب منفردة".

جاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- خلال الاجتماع السابع والأربعين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والمخابرات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة المنعقد في عاصمة أوزبكستان، طشقند.

وقال بورتنيكوف: "باستخدام وسائل التشفير على الإنترنت، ينشيء المتشددون مجموعات شبكية سرية، حيث يفرضون نفسيا دعاية على القادمين الجدد ويعلمونهم عن بعد طرقًا لتنفيذ أنشطة إرهابية مزعجة. ومن الممكن أن ينتهي المطاف بأعضاء هذه المجموعات كإرهابيين".

وأكد أن الشباب هم الفئة الأشد تعرضا لخطر الإيديولوجيات المتطرفة.