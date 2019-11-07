قال وزير التخطيط الاقتصادي الفلبيني، إرنستو بيرنيا، خلال مؤتمر صحفي في مانيلا إن اقتصاد بلاده يجب أن ينمو بنسبة 7ر6% على الأقل، على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر.
وأضاف أن ذلك النمو المستهدف يعد ضروريا لتحقيق هدف نمو يتراوح بين 6 إلى 7% بنهاية 2019، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وكشف بيرنيا عن "تضخم حميد" لتحفيز الاستهلاك، وذلك لدى إعلانه عن نتائج نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث والتي بلغت 2ر6% على أساس سنوي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تسريع المشاريع المتضررة من تأخير الميزانية.
وأشار إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي بنسبة 1ر3% على أساس سنوي في حين زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر5% والخدمات بنسبة 9ر6%.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 6ر9% على أساس سنوي، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9ر5%.