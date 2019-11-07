التحالف: الحوثيون يطلقون صواريخ على ميناء المخا اليمني

ذكرت قوات في التحالف العسكري الذي يقاتل الحوثيين إن الحركة اليمنية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر يوم الأربعاء مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.

ولم يرد بعد تأكيد للهجوم النادر على قاعدة بحرية للتحالف من وسائل إعلام يديرها الحوثيون أو من المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحركة المتحالفة مع إيران في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال الجيش اليمني الموالي للتحالف في بيان أرسله للصحفيين ”أقدمت ميلشيات الحوثي المدعومة إيرانيا... على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في استهداف مدينة المخا... بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تم التصدي لمعظمها بنجاح، وسقطت بعضها على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود“.



وأفادت مصادر عسكرية بمقتل عدة أشخاص. وأبلغ ثلاثة سكان رويترز هاتفيا بأن عشرة أشخاص قتلوا، بينهم مدنيون، وأن حريقا شب في مخازن عسكرية قرب مستشفى في الميناء الواقع بغرب البلاد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من القتلى. ولم يتسن كذلك الوصول إلى منظمة أطباء بلا حدود للحصول على تعليق.

وأبلغ مصدران عسكريان يمنيان رويترز بأنه جرى اعتراض ثلاثة صواريخ لكن رابعا أصاب المخازن.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 لمواجهة جماعة الحوثي بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء.