رابتورز يفوز على كينجز بفضل التفوق في الربع الأول

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سيرج إيباكا (رقم 9) لاعب تورونتو رابتورز أثناء المباراة أمام سكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء.

خرج تورونتو رابتورز متفوقا بفارق 13 نقطة في الربع الأول وصمد أمام محاولات ضيفه سكرامنتو كينجز طيلة المباراة ليفوز 124-120 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأربعاء.

وعلى الرغم من تقدم كينجز المبكر بفارق ست نقاط انتفض حامل اللقب ليتقدم 36-23 بفضل تألق مارك جاسول.

وارتفع الفارق إلى 15 نقطة في بداية الربع الثالث غير أن كينجز استعاد توازنه لينتهي الشوط الأول 66-58 لصالح صاحب الأرض.

وظلت الأمور متكافئة في الربع الثالث الذي أنهاه كينجز لصالحه بفارق نقطة واحدة لتصبح النتيجة 95-88.

وافتتح الفريق الضيف الربع الأخير بتسجيل أربع نقاط متتالية لكن رابتورز استعاد تفوقه 100-94.

وتأرجح الفارق بين خمس وست نقاط إلى أن تقدم رابتورز 118-110 قبل نحو دقيقتين من النهاية ليحقق انتصاره الخامس هذا الموسم.

ويحتل تورونتو المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد خمسة انتصارات وهزيمتين فيما تلقى كينجز الخسارة السادسة في ثماني مباريات ليحتل المركز 13 في الغرب.

وتصدر كايل لوري قائمة مسجلي رابتورز برصيد 24 نقطة وتبعه باسكال سياكام وله 23 نقطة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة.

وبعدما سجل سبع نقاط في الربع الأول اكتفى جاسول بإضافة خمس نقاط أخرى حتى نهاية المباراة.

وكان بوجدان بوجدانوفيتش الأكثر تسجيلا في صفوف كينجز برصيد 22 نقطة فيما أضاف بادي هيلد 21 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز ديترويت بيستونز 122-102 على ضيفه نيويورك نيكس.

وتغلب إنديانا بيسرز 121-106 على واشنطن ويزدارز فيما فاجأ شيكاجو بولز مستضيفه أتلانتا هوكس وانتصر عليه 113-93.