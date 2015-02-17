وكالة سبأ اليمنية: عبد ربه منصور هادي يلتقي الرئيس الانتقالي في الرياض

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التقي الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في الرياض، حسبما أفادته فضائية «العربية»، نقلًا عن وكالة سبأ اليمنية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.