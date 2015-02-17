 وكالة سبأ اليمنية: عبد ربه منصور هادي يلتقي الرئيس الانتقالي في الرياض - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2019 9:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

وكالة سبأ اليمنية: عبد ربه منصور هادي يلتقي الرئيس الانتقالي في الرياض

هديل هلال
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:57 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:57 م

التقي الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في الرياض، حسبما أفادته فضائية «العربية»، نقلًا عن وكالة سبأ اليمنية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك