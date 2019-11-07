القوات الأفغانية تعتقل 4 من عناصر تنظيم «داعش خراسان» تنكروا في هيئة نساء

اعتقلت القوات الافغانية أربعة من عناصر تنظيم "داعش خراسان"، بعد أن تنكروا في هيئة نساء وحاولوا الفرار من العمليات الجارية في إقليم نانجارهار أقصى شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الخميس، نقلا عن بيان صادر عن مكتب حاكم نانجارهار، أن القوات الأفغانية اعتقلت عناصر "داعش خراسان" في منطقة آتشين أمس الأربعاء.

ويعتبر نانجارهار من بين الاقاليم المضطربة نسبيا في شرق أفغانستان، حيث تتواجد عناصر طالبان وداعش خراسان في بعض المناطق النائية، ودائما ما يحاولوا تنفيذ هجمات في هذا الاقليم.

وفي الوقت نفسه، تقوم القوات الأفغانية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الاقليم، بصورة روتينية.