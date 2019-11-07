العاهل الأردني يصدر مرسوما بالموافقة على تعديل حكومة الرزاز

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أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وأوضح المرسوم الملكي - الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن العاهل الأردني عين الدكتور محي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية.

كما تم تعيين أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب، الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

وأشار المرسوم إلى أن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.