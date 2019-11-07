تسعى الحكومة الفرنسية إلى جمع حوالي 7ر1 مليار يورو (88ر1 مليار دولار) من خلال العملية التي طال انتظارها لخصخصة شركة اليانصيب الوطنية "فرانسيز دو جو" والتي ستكون أكبر عملية طرح عام أولي في فرنسا منذ سنوات.

وتطرح الدولة الفرنسية أسهم الشركة على المؤسسات الاستثمارية بسعر يتراوح بين 5ر16 و91ر19 يورو للسهم الواحد، لتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 8ر3 مليار يورو. وتغطي طلبات الشراء التي قدمها المستثمرون بالفعل الكمية المطروحة للاكتتاب وتبلغ 87 مليون سهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارتن فيا رئيس الهيئة العامة للمساهمين الفرنسية قوله في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس "ما يجذب المستثمرين هو قوة أصولها ونموها ونتائجها المستقلة عن الظروف الاقتصادية"، مشيرة إلى إعلان المرحلة الأخيرة من عملية الطرح العام الأولي المنتظرة منذ أكثر من عام كجزء من جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقليل معدل الدين العام لفرنسا وتمويل خطط تطوير الصناعات الابتكارية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد مهدت الطريق في العام الماضي لخفض حصتها في شركة أيرو بورت دو باري لتشغيل المطارات.

يذكر أن فرانسيز دو جو حققت في العام الماضي إيرادات بلغت 8ر1 مليار يورو وأرباحا بلغت 170 مليون يورو