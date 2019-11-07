 النفط العراقية: توقف شحنات النفط الخام من القيارة بسبب إغلاق الطرق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النفط العراقية: توقف شحنات النفط الخام من القيارة بسبب إغلاق الطرق

د ب أ
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 4:49 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 4:49 م

أفادت مصادر بشركة نفط الشمال العراقية اليوم الخميس، بأن شحنات النفط الخام من حقل القيارة بمحافظة نينوى إلى موانئ التصدير في محافظة البصرة متوقفة بسبب الاضطرابات التي ترافق المظاهرات الاحتجاجية.

وقالت مصادر بالشركة في كركوك، إن عمليات نقل شحنات النفط الخام من حقل القيارة بمحافظة نينوى إلى لموانىء التصدير بأم قصر متوقفة منذ ثلاثة أيام.

وذكرت هذه المصادر أنه "وبسبب مخاوف الناقل مازالت دفعات نقل النفط الخام عبر الصهاريج وبمعدل 30 ألف برميل يوميا متوقفة منذ ثلاثة أيام وأننا نعمل على معاودة النقل بعد فتح الطرق المغلقة".

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