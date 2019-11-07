دراسة: الكوريون الجنوبيون يدعمون كوريا الشمالية في حالة اندلاع حرب مع اليابان

أفادت دراسة استقصائية أجريت في كوريا الجنوبية بأن أغلبية مواطني هذا البلد سيقفون إلى جانب جارتهم الشمالية في حالة اندلاع حرب بينها وبين اليابان.

وأوضحت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن الدراسة الاستقصائية المعنونة "الموقف في شمال شرق آسيا وتصور الكوريين الجنوبيين" وجدت أن 45.5% ممن اشتملتهم الدراسة أيدوا الجانب الكوري الشمالي وليس الياباني، إذا ما اندلعت الحرب بين طوكيو وبيونج يانج، بينما وقف إلى جانب اليابان 15.1% ولم يحدد 39.4% موقفهم من القضية.

وأضافت الشبكة أن الدراسة الكورية الجنوبية، التي نفذتها مؤسسة بحثية ممولة من الحكومة، اشتملت على آراء 1000 شخص وأجريت في الفترة ما بين 2018 وأكتوبر الماضي 2019.

وتم عرض هذه النتائج في منتدى السلام السنوي الحادي عشر لمعهد كوريا للتوحيد الوطني.