سليمان: الأهلي قادر على الفوز بأي بطولة بفريق من الناشئين

أبدى وليد سليمان نجم الأهلي تفاؤله بالفترة المقبلة، في ظل الأوضاع المُستقرة للفريق خاصة أن الجميع لديه رغبة في الفوز بجميع البطولات هذا الموسم وعلى رأسها بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سليمان في تصريحات مطولة عبر الموقع الرسمي لناديه "الأهلي استفاد من معسكر الأمارات، حيث كان فرصة جيدة للجهاز الفني ولاعبي الفريق خاصة أن كل لاعب حاول إثبات نفسه وقدراته أمام ريني فايلر".

وأضاف "أرى أن استمرار الدوري كان الأفضل للأهلي لأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد، وكنا نحتاج لاستمرار المسابقة بدلاً من فترة التوقف الطويلة، لكننا سنتعامل مع الموقف، ولدينا الخبرات والقدرات الفنية العالية التي تؤهلنا لمواصلة الانتصارات والعروض الجيدة بعد استئناف بطولة الدوري".

وأشار "فايلر يعمل حالة ممتازة وهو حريص على توصيل رسالته للاعبين، ويقوم دائما بتحفيظ خططه للجميع من أجل تنفيذها بشكل جيد".

وواصل "كل مدرب له طريقته ومدرسته، وكل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق لهم بصمات حيث حقق كارتيرون نجاحات مع الفريق وصعد بنا لنهائي دوري الأبطال، لكن التوفيق لم يُحالفنا لحصد اللقب، ثم جاء لاسارتي الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري رغم البداية الصعبة التى جعلت البعض يُقلل من حظوظ الأهلي الموسم الماضي، أما فايلر فقد بدأ مع الفريق بشكل جيد للغاية وحقق 6 انتصارات مُتتالية محليا وإفريقيا، فهي بداية مُبشرة للمدرب السويسري".

وأكد سليمان "فايلر يسعى لأن يكون جميع اللاعبين علي نفس المستوى من الجاهزية والأداء والقدرة علي تطبيق خططه وأفكاره التدريبية، وهناك عامل مساعد لفايلر، وهو أن الأهلي يضم عدة لاعبين دوليين ولديهم خبرات".

وفيما يتعلق بمجموعة الأهلي في دوري الأبطال رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، قال وليد سليمان "نحترم جميع المنافسين ونقدرهم، لكن من يبحث عن اللقب لا يخشى أحدا، واجهنا منافسين أقوياء في الماضي ونجحنا في تخطي الصعاب وحصدنا اللقب الإفريقي في النهاية، وهذا ما نسعى لتحقيقه هذا الموسم".

واستطرد "الأهلي دائما مؤهل للتتويج بالبطولات تحت أي ظروف ومهما بلغت الإصابات والغيابات، وإذا شارك فريق ناشئين يحمل اسم الاهلي سيكون مؤهلا دائما للتتويج بأي بطولة محلية أو قارية".

ولفت "في السنوات الماضية واجهنا ظروفا صعبة على صعيد الإصابات و الغيابات و غيرها، ومع ذلك حققنا أكثر من بطولة محلية، أما خسارة لقب أفريقيا مرتين مُتتاليتين في النهائي فهو مجرد سوء حظ".

واستدرك "لا أتفق مع من يقول أن الإصابات التي عاني منها الاهلي كانت السبب في عدم التتويج بدوري الأبطال 2017 و2018 بدليل أننا توجنا باللقب في 2013 وكانت قائمة الفريق تضم 13 أو 14 لاعبا فقط، وكنا نعاني من إصابات كثيرة وقتها وفي 2014 فزنا بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية بقائمة تضم 14 لاعبا من بينهم حارسي مرمى".

وحول أسباب اعتزاله دوليا منذ فترة، أشار وليد سليمان "كنت أرغب في إزاحة الضغوط من على كاهل الجهاز الفني للمنتخب، لكن البعض ظن وقتها أنني أضغط عليهم وهذا غير صحيح، جمهور الأهلي يحبني، ويطالب بانضمامي للمنتخب وأشكره على الدعم وعندما لاحظت أن هذه المطالب الجماهيرية تتزايد قررت الاعتزال الدولي، وقتها لرفع الحرج والضغوط عن الجهاز الفني السابق للمنتخب".

وأتم تصريحاته "تحت أمر المنتخب في أي وقت، فهو شرف لأي لاعب، لا يمكن أتردد في قبوله، أجتهد حاليا مع الأهلي، وأؤدي المطلوب مني، ولن أتأخر عن نداء المنتخب إذا تم استدعائي في أي وقت".