نقيب الفلاحين يستنكر تصريحات لجنة الزراعة بمحلس النواب

قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إن بعض أعضاء لجنة الزراعة أساءوا التعبير بوصفهم "المرفوض" لقيادات ورموز الفلاحين بالنقابة العامة للفلاحين المستقلة التي كان لها الفضل في جلوس هولاء النواب على هذه الكراسي، وفق قوله.

ولفت إلى أن النقابة العامة للفلاحين هي من مثلت الفلاحين في لجنة الـ 100، ولجنة الخمسين، التي صاغت دستور البلاد قبل في عدم وجود هولاء النواب وللنقابة الفضل في إقرار المادة 29 من الدستور التي تحمي حقوق الفلاحين.

وأضاف عبدالرحمن، أن كل أعضاء النقابة يستنكرون ما نشر علي لسان اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة حول رؤساء النقابات المستقلة وكلام النائب السلفي محمود هيبة حول إلصاق التهم برموز الفلاحين، واستغرب نقيب الفلاحين كلام البدري أبوضيف عن اتهامه بكل الكيانات التي مثلت الفلاحين في الفترة الاخيرة.

وأوضح عبدالرحمن أن النقابة العامة للفلاحين المستقلة المشهرة برقم 466/2 لها الفضل الأكبر في طرح قانون النقابة.