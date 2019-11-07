لوبيتيجي يطالب لاعبي إشبيلية بالتركيز في الدوري الأوروبي

طالب المدير الفني لنادي اشبيلية الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، لاعبيه بالتحلي بالتركيز في مباراتهم أمام إف91 دوديلانج من لوكسمبورج ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها اليوم الخميس، وعدم التفكير في مباراة الفريق القادمة في الدوري الإسباني "الليجا" أمام ريال بيتيس.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة اليوم: "نتوقعها مباراة معقدة، إنه منافس تسبب لنا في مشاكل كثيرة خلال مباراة الذهاب، ولم نتمكن من التغلب عليه حتى النهاية، إنهم منظمون للغاية ويتمتعون بقدرة بدنية عالية ويتحلون بشخصية قوية، هم أكثر قوة على ملعبهم ولديهم حظوظ (في الفوز)".

ويتوجه إشبيلية إلى لوكسمبورج بهدف تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومن ثم حسم تأهله إلى أول الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وأضاف لوبيتيجي قائلا: "هذه البطولة تاريخية بالنسبة للفريق وغدا سنلعب لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية، لا يوجد هدف أخر، نحترم الجميع، هدفنا هو الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث".

وأكمل قائلا: "نحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، جميع اللاعبين لهم أهميتهم الكبيرة، وكلمة الفريق لها أهميتها في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، لقد حان وقت إظهار قدراتنا وعلينا أن نصب تركيزنا في هذه البطولة التي تشعل شغفنا بشكل كبير".

يذكر أن إشبيلية فاز بثلاثية نظيفة على دوديلانج في مباراة الإياب، كما أنه يتربع على قمة المجموعة الأولي برصيد تسع نقاط بعد أن حقق العلامة الكاملة في المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة الأوروبية حتى الآن.