محكمة بريطانية تقضي بسجن رجل للقتال مع حزب العمال الكردستاني والاتجار في المخدرات

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قضت محكمة بريطانية بالسجن أربعة أعوام بحق رجل حارب ضد قوات داعش في سورية اليوم الخميس بعد إدانته بـ"التواجد في مكان للتدريب الإرهابي" والاتجار في المخدرات.

وفي الطريق إلى سورية، انضم أيدن جيمس /28 عاما/ لمعسكر تدريبي في العراق يديره حزب العمال الكردستاني، المصنف على أنه تنظيم إرهابي.

وحكمت المحكمة الجنائية المركزية على جيمس بالسجن لمدة عام بناء على تهمة الإرهاب وثلاثة أعوام أخرى لتهمة مخدرات يبدو أنها ليست ذات صلة.

وقال قاضي الحكم إدريس إيديس إن جيمس مذنب "بالتردد على مكان يتم تقديم فيه تدريب إرهابي على حمل السلاح".

وأضاف إيديس موجها كلامه إلى جيمس خلال النطق بالحكم: "لقد كان هناك مقطع مصور تظهر فيه وأنت تطلق النار من بندقية /ايه كيه 47/".

وقال إن جيمس حارب مع وحدات الحماية الشعبية الكردية ولكنه توجه إلى سورية "عبر العراق بمساعدة حزب العمال الكردستاني".

وأشار إيديس إلى أن جيمس كان قد "اعترف مؤخرا بذنبه في حيازة الكوكايين بغرض بيعه وفي حيازة القنب".

وقال: "لقد كنت تاجرا على مستوى الشارع وكنت تقوم بدور مهم في عملية على نطاق صغير تتعلق بالاتجار في الكوكايين".

وأضاف إيديس أن تقريرا للطب النفسي خلص إلى أن جيمس يعاني من "حالة نفسية ناجمة عن تجارب صادمة.. ولكنها أيضا متعلقة أيضا بتعاطي المخدرات".