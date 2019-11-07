الإنتاج الحربي: الأسعار المبدئية للسيارة الكهربائية الجديدة تتراوح ما بين 78 إلى 125 ألف جنيه

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن تداول بعض الأشخاص لسعر السيارة الكهربائية الجديدة بـ25 ألف جنيه، يأتي نتيجة استغلال بعض المستوردين لصورة السيارة الكهربائية المعلنة وتقديم منتج آخر يتم استيراده بـ25 ألف جنيه، موضحًا بأن السعر المعلن غير خالص الجمارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الأسعار المبدئية للسيارات الجديدة، وفقًا لتصريحات الدكتور ميشيل نايت، رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، ستتراوح ما بين 78 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه، منوهًا بأن إعلان الأسعار الرسمية سيتم بشكل واضح مع بدء التصنيع في مصر.

ولفت إلى طرح 200 سيارة خلال الأسبوعين المقبلين بالأسواق، وفقًا لتصريحات ميشيل نايت، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى التصنيع بشكل كبير مع بداية 2020 والوصول إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 100% لأجزاء السيارة كافة ما عدا البطاريات.

وأوضح أن السيارات الجديدة غير مؤهلة للسير بالطرق الرئيسية والشوارع، لافتًا إلى إعلان الشركة سيارات مخصصة للطرق خلال عام 2020.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي، عن مجموعة من السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة e-motion الصينية، المقرر طرحها في الأسواق الفترة القادمة، خلال احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي، ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر.