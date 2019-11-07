إيطالية ناجية من الهولوكوست عمرها 89 عاما تحصل على حماية الشرطة

حصلت ليليانا سيجري، وهي إيطالية ناجية من المحرقة (هولوكوست) وناشطة بارزة في مجال مكافحة العنصرية، والتي تتعرض للإيذاء على الإنترنت من جانب من يبدو أنهم متعاطفون مع اليمين المتطرف، على حماية الشرطة.

وتم اتخاذ قرار الحماية أمس الأربعاء، وتم إعلانه اليوم الخميس في العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، بما في ذلك صحيفة كوريري ديلا سيرا وشبكة RAI الحكومية للإذاعة والتليفزيون.

يشار إلى أن سيجري صاحبة الـ89 عاما، هي عضو مدى الحياة في مجلس الشيوخ الإيطالي.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد منحها هذه العضوية الفخرية منذ ما يقرب من عامين.

وفي الشهر الماضي، كشفت صحيفة لا ريبوبليكا أن سيجري تتلقى يوميا في المتوسط نحو 200 رسالة معادية للسامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منكري المحرقة.

وُلدت سيجري في ميلانو، وتم ترحيلها إلى معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو في بولندا إبان الاحتلال النازي في يناير 1944، بعد أن فشلت هي ووالدها في الفرار إلى سويسرا.

كانت سيجري ضمن 776 طفلا إيطاليا تم ترحيلهم إلى معسكر الموت، ولم ينج منهم سوى 25 طفلا فقط. وتم نقلها إلى معسكر اعتقال آخر في عام 1945 قبل أن يتم إطلاق سراحها منه.