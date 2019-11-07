«فوات الحَيْوات» أحدث إصدارات دار الشروق ليوسف زيدان

أصدرت دار الشروق، أحدث مؤلفاتها الأدبية وهي مجموعة قصصية قصيرة بعنوان «فوات الحيوات» للكاتب الدكتور يوسف زيدان.

وتعد «فوات الحَيْوات» هي المجموعة القصصية الرابعة للدكتور يوسف زيدان، التي تنشرها دار الشروق، بعد 3 مجموعات أخرى هي: "غربة عرب" و"أهل الحي" المنشورتان في عام 2017، و"حِل وترحال" المنشورة في 2019. فضلًا عن رواية «فردقان» التي طرحتها الدار نهاية عام 2018، واحتلت قائمة الأكثر مبيعًا لفترة طويلة، كما وصلت إلى قائمة الكتب الأكثر قراءة على موقع «جودريدز» المتخصص في الكتب.

وتضم المجموعة الجديدة 16 قصة قصيرة، مقسمة على أربعة مجموعات، الأولى بعنوان «صَدى ناقوسٍ صدِئ» وتتضمن ثلاثة قصص هي «رحيلُ الحمير، حيوٌة أخرى، عنّين- بكسر العين،» أما المجموعة الثانية فتحمل عنوان «فضلُ السراب»، وتتضمن خمسة قصص هي: «هجيرُ الهجرة، وَهجُ السنابل، واجبٌ مفروض، ثُريا، وَجْدُ الجلاّد»، بينما تضمن المجموعة الثالثة قصة واحدة بعنوان «قصارُ الأقاصيص»، لتضم المجموعة الرابعة بعنوان «الحكمةُ المؤنثَّ» سبعة قصص قصيرة هى: «ترانيمُ "إِستْ" المسماة التباسًا إيزيس، "هيباتيا" الفاضلةُ- الفاصلة بين عصرين، هَرَجُ الدُّهُور- بعد تَقْدِيسِ "سيرابيس" وتدنيس "حتحور"، استعادةُ الفَجْرِ الفائِت بذكْرِ جلال الرَّبَِّة ماعت، اللاهوت والناسوت في سيرة حتشبسوت، اغترابُ تي- وغُربةُ نفرتيتي، الاختيارُ الأخطرُ: هَيَمَانُ كليوباترا- أم هَيْمَنَةُ العسكر؟.

وعن المجموعة القصصية الجديدة يقول الدكتور يوسف زيدان: «تعكس في مجموعها خواء حياة الناس في زماننا الحالي، الشحيح، وسُدى واقعنا الهزلي الذي لا حكمة فيه، ولا حكمة خلفه».