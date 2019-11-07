مصدر حكومى: آى فاينانس جاهزة للطرح فى البورصة خلال الربع الأول من 2020

الطرح يشمل زيادة رأس المال بقيمة تتراوح بين 10 و15%



قال مصدر حكومى، إن شركة تشغيل المنشآت المالية «آى فاينانس» ستكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام القادم.



وبحسب المصدر، تم الانتهاء من تقييم الشركة تمهيدا لطرحها، مشيرا إلى أن الطرح سيكون عبارة عن زيادة رأسمال الشركة من خلال البورصة بقيمة تتراوح بين 10 و15% من رأسمال الشركة، ولن تشهد العملية تخارج أى من المساهمين الحاليين.



يذكر أن شركة آى فاينانس أنشئت عام 2005، لتتبع وزارة المالية، ويضم هيكل مساهميها كلا من بنك الاستثمار القومى والذى يملك 69% من الشركة والبنك الأهلى المصرى 9% وبنك مصر 9%، وشركة بنوك مصر 9% والشركة المصرية للمشاريع اﻻستثمارية 9%.



وكانت شركة «إن آى كابيتال» المستشار الفنى للحكومة فى برنامج الطروحات الحكومية وافق على العرض المقدم من بنكى اﻻستثمار فاروس ــ رينيسانس كابيتال لإدارة طرح شركة «آى فاينانس» فى البورصة، بجانب مكتب زكى هاشم محامون وقانونيون الذى يتولى تقديم اﻻستشارات القانونية للعملية علاوة على اختيار مكتب بيكر تلى للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة.



ويبلغ رأسمال الشركة نحو 250 مليون جنيه، بعدما وافق مجلس إدارتها خلال العام الماضى على زيادة رأس المال بقيمة 25 مليون جنيه.



كانت الحكومة أعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية فى مارس من عام 2018، حيث شمل برنامج الطروحات فى البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل، إلا أن الحكومة طرحت جزءا من شركة واحدة، خلال فبراير الماضى، حيث تم طرح نحو 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) بقيمة 1.721 مليار جنيه.



وأعلنت الشركة فى وقت سابق تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة، وتغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبًا، حيث تم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 17 جنيهًا للسهم.



وأعلنت الحكومة عن طرح المرحلة الثانية من البرنامج والتى تشمل 10 شركات منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة آى فاينانس وبنك القاهرة، ومن المقرر البدء فيها خلال يناير المقبل.