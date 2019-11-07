غلق المعابر المخالفة على خط السكة الحديد بقرية الناصر في أبو المطامير

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة، برئاسة المهندس راضي عمار عدة حملات لمتابعة سير العمل بصوامع الغلال في منطقة الناصر شمال التحرير، والتي تضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن، وبطاقة استيعابية إجمالية 60 ألف طن.

ومتابعة أعمال غلق المعابر العشوائية وغير القانونية على خط السكة الحديد بنطاق الناصر، بالتنسيق مع مباحث السكك الحديدية؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالوحدة الصحية في قرية النمرية؛ للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين والتحقق من الانضباط الإداري والالتزام بتواجد جميع الأطقم والعاملين.

كما تم تنفيذ حالة إزالة فورية لبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية؛ لتعديه على حرم طريق الأسفلت (كوم أمبو - الـ71) مدخل اللحوم.

ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى ومتابعة أعمال النظافة والتجميل بالقرية الرابعة والسلام شمال التحرير، ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية في قرية كوم الفرج والنمرية وعزبة التحرير والكوبري البحرية، كما شملت جمع مخلفات المنازل ورفع أكوام القمامة بالشوارع الرئيسية في القرية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار العمل الميداني، والعمل على تلبية كل احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.