جوتي يعلن عدم اكتراثه بريال مدريد من أجل عيون الميريا

قال المدير الفني الجديد لنادي الميريا الإسباني لكرة القدم، خوسيه ماريا جوتيريز "جوتي"، أنه ليس قلقا بشأن نادي ريال مدريد، الذي ارتدى قميصه كلاعب طوال مسيرته الرياضية، وأنه يصب تركيزه فقط في ناديه الجديد الذي يعد التحدي الأول له كمدرب والذي يأمل في قيادته إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا".

وذكر جوتي قائلا: "أنا أهتم بشأن الميريا وليس ريال مدريد، تفكيري كله هنا".

وجاءت تصريحات جوتي خلال حدث تقديمه اليوم لوسائل الإعلام والجمهور كمدرب جديد لنادي الميريا.

واستطرد اللاعب الإسباني الدولي السابق قائلا: "أعرف ما تتطلبه مهمة قيادة فريق في المركز الثاني، لا أقبل بالعمل كلاعب أو كمدرب من غير أن يكون هناك متطلبات، سواء كان هذا في ريال مدريد أو الميريا".

وشدد جوتي، الذي كانت له تجربة قصيرة في عالم التدريب، حيث شغل منصب المدرب المساعد لنادي بشيكتاش التركي، كما قاد فريق الشباب في ريال مدريد، وحقق مع الفريقين بعض النجاحات، على أن الصعود إلى دوري الأضواء هو هدفه الأكبر.

وتابع جوتي الذي توجه بالشكر إلى تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك الميريا الجديد، لثقته به، قائلا: "التأهل بالميريا إلى هذا القسم (الأول) سيكون بمثابة حلم كبير بالنسبة لي".