 رويترز: بري يصر على تسمية الحريري لرئاسة حكومة لبنان - بوابة الشروق
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رويترز: بري يصر على تسمية الحريري لرئاسة حكومة لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت يوم 16 يوليو تموز 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت يوم 16 يوليو تموز 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
بيروت (رويترز)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:34 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:34 م

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتلفزيون (إن.بي.إن) إنه يصر على ترشيح سعد الحريري لرئاسة وزراء لبنان.

وقال بري ”مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان“.


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