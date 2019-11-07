رويترز: بري يصر على تسمية الحريري لرئاسة حكومة لبنان

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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتلفزيون (إن.بي.إن) إنه يصر على ترشيح سعد الحريري لرئاسة وزراء لبنان.
وقال بري ”مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان“.