بدء تنفيذ خطة تأمين اللقاء الودي للمنتخب الوطني مع ليبيريا في الإسكندرية

بدأت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، في تفعيل خطتها الرامية لتأمين اللقاء الودي لفريقي؛ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره الليبيري، والمرتقب إقامته على استاد برج العرب؛ استعدادا لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وجاءت محاور الخطة الأمنية بتكثيف الخدمات في محيط الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط تفتيشية ضمت إدارات: "المرور؛ لتنظيم الحركة، والمرافق؛ لرفع الإشغالات، والحماية المدنية؛ استعدادا لأي طارئ، والبحث الجنائي؛ لفحص المترددين على الاستاد، ومنع وصول غير المصرح لهم بدخول المباراة عدا حاملي التذاكر".

ودَعمَ أمن الإسكندرية، الطرق المؤدية للاستاد بالخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة والأقوال والدوريات المتحركة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن العام، بالتزامن مع بدء دخول الجماهير 12ظهرًا والمقدر عددهم بـ10 آلاف مشجع، بدءوا يخضعون لعملية تفتيش عبر البوابات الالكترونية المنوط بها الكشف المعادن، وأية ممنوعات قد يحملونها.

وقامت إدارة الاستاد بربط محيطه الخارجي، ودعمت بوابات الدخول، والمدرجات، بكاميرات مراقبة إضافية، وربطها بغرفة المراقبة التلفزيونية بالمديرية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، لمتابعة وتسجيل كافة الأحداث؛ لحين انتهاء المباراة وانصراف الجماهير.