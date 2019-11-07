محافظ الدقهلية يكرم 3 قيادات لحصولهم على جائزة التميز الحكومي لعام 2019

كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة؛ لحصوله على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي للأفراد لعام 2019، ورئيس مركز أجا؛ لحصوله على المركز الأول، ورئيس مركز طلخا؛ لحصوله على المركز الرابع في جائزة التميز الحكومي للجهات الحكومية.

وقال محافظ الدقهلية إن هذه الجوائز هي البداية للاستمرار في تميز الأداء، مشيرا إلى ضرورة العمل بكل جد وإخلاص لكي تفوز باقي المراكز، ويزداد عدد الحاصلين على الجائزة من أبناء ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، عن سعادته الكبيرة بالحصول على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي للأفراد على مستوى الجمهورية.