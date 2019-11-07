معجم كولينز البريطاني يختار تعبير «إضراب المناخ» مصطلح العام 2019

اختار معجم كولينز البريطاني اليوم الخميس ، تعبير "اضراب المناخ" بوصفه مصطلح العام 2019 ، مع الإشارة إلى ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج .

وقال المعجم إن إضراب المناخ - الذي يعرفه على أنه احتجاج يترك المشاركون فيه العمل أو المدرسة للمطالبة باتخاذ موقف لمواجهة تغير المناخ- بدأ استخدامه منذ عام واحد فقط وازداد استخدامه بشكل مطرد بسبب شهرة تونبرج البالغة من العمر 16 عامًا.

وأضاف المعجم البريطاني في موقعه الإلكتروني إن تعبير "إضراب المناخ" تم تسجيله لأول مرة في نوفمبر 2015 عندما وقع أول حدث تم تسميته بهذا الاسم ليتماشى مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس".

وفي العام الماضي ، أصبحت إضرابات المناخ حدثا متكررا في العديد من أكبر مدن العالم.

ولاحظ علماء معجم كولينز زيادة في استخدام التعبير بنحو مائة ضعف خلال عام 2019.