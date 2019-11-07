 محافظ الغربية يستبعد مدير مدرسة من منصبه بسبب شكاوى المدرسين منه - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يستبعد مدير مدرسة من منصبه بسبب شكاوى المدرسين منه

اللواء هشام السعيد
اللواء هشام السعيد
علاء شبل
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10:00 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10:00 م

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، استبعاد مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة على خلفية شكاوى مقدمه ضده من أعضاء هيئة التدريس وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فيها.

كان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد تلقى عددًا من الشكاوي من عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ضد مجدي حواش مدير المدرسة تتهمه فيها بالتعنت ضدهم ؛ ما يؤثر على طبيعة عملهم فقرر وكيل الوزارة رفع الأمر إلى اللواء هشام السعيد فأصدر قراره المتقدم لحين انتهاء التحقيقات في الشكاوي المقدمة ضد مدير المدرسة ولرفع الحرج عن المدرسين وحتى تنتظم العملية التعليمية في المدرسة.

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