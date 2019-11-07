الزمالة المصرية: توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة هارفارد تحمل معنا خاصا

قال الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، إن توقيع الزمالة المصرية مذكرة تفاهم مع قسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بجامعة هارفارد، أمس الأربعاء، للمشاركة بالبرنامج التدريبي لتدريب المدربين، يأتي في إطار إقبال الوزارة على تطوير المنظومة الصحية كافة بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن لجوء الوزارة للتوقيع مع جامعة هارفارد، يرجع لريادتها على مستوى العالم في التعليم الطبي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تحمل «معنًا خاصًا» وخاصة مع تطبيق الوزارة لنظام التكليف الجديد.

وأشار إلى وجود عدد من المدربين الأكفاء، سيتم توزيعهم على مستوى المستشفيات، لإيصال المعلومات للمتدرب بشكل سريع ومبسط ودقيق، ولتحسين المستوى المهاري للطبيب، معقبًا: «ستكون علمية ولا تترك تعالى اتفرج عليا وشوف أنا بعمل إيه وروح، في علم وطرق للتفاعل بين المتدرب والمدرب».

ووقعت الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مع قسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة (هارفارد) الأمريكية، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.