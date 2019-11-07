استطلاع: كثير من الأشخاص حول العالم يعتبرون ألمانيا قوية للغاية

كشف استطلاع حديث أن كثيرا من مواطني دول أخرى يرون أن ألمانيا صارت قوية للغاية بعد إعادة توحيدها.

وكشفت نتائج استطلاع معهد "إبسوس" اليوم الخميس، أن 30 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع في 13 دولة أوروبية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا يرون ذلك، وفي المقابل معارضة 29 بالمئة.

وجاءت إسبانيا وإيطاليا على رأس الدول التي اعتبر مواطنوها ألمانيا قوية للغاية، حيث ذكر 60 بالمئة من المواطنين في كل منهما أن ألمانيا قوية للغاية، وتلتهما إيطاليا بنسبة 54 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع.

وتراوحت نسبة من يرون ذلك في كل من رومانيا والسويد وروسيا والمجر بين 32 و38 بالمئة، وكانت نسبهم بشكل عام أكثر ممن عارضوا ذلك الرأي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين 20 سبتمبر و4 أكتوبر الماضيين، وشمل إجمالي 12005 أشخاص من 16 دولة.