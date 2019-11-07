خط الكهرباء الرئيسي وراء حريق قلعة أوكيناوا باليابان

أكدت مصادر بالشرطة اليابانية أن مشكلة في خط الكهرباء قد تكون السبب في الحريق الهائل الذي دمر مؤخرا قلعة شورى، رمز مقاطعة اوكيناوا والمدرجة في موقع التراث العالمي.

وأضافت المصادر أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت ضوء وامض في الجانب الأيسر من المبنى الرئيسي المدمر في القلعة قبل فترة قصيرة وبعد بدء الحريق.

وأفادت مصادر الشرطة أنه حين اندلع الحريق فإن المجسات في المبنى بدأت العمل وكشفت كاميرات الأمن أن النار اندلعت في الدور الأول من القلعة.

وتعتقد الشرطة أن الحريق الذي اجتاح سبعة مباني خشبية في القلعة تحتل ما جملته أربعة آلاف متر مربع لم يكن بسبب حريق عمد، وبعد الاستماع للشهود فإن الشرطة تشك بشكل متزايد في أن الحريق بدأ في الجانب الأيسر من القاعة الرئيسية أو من الطرف الشمالي الشرقي لوجود خلل في نظام الكهرباء الخاص بالقلعة.