«المواد العازلة» تستهدف زيادة حصة مصر التصديرية عالميا 10%

الدسوقى: الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الإنتاج



تستهدف شعبة المواد العازلة، بغرفة مواد البناء، التابعة لاتحاد الصناعات، زيادة حصة مصر التصديرية عالميا من قطاع المواد العازلة بنحو 10% فى العام القادم 2020، وفق تصريحات كمال الدسوقى، رئيس الشعبة ونائب رئيس الغرفة.



وقال الدسوقى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إننا نستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة بنسبة 100% لتصل إلى 40 شركة خلال العام المقبل، مقابل 20 شركة حاليا، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 100 شركة مقيدة بالشعبة.



وبحسب الدسوقى، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 60ــ70% من إجمالى إنتاج القطاع، الذى يضم حجم العمالة تعدى الـ100 ألف عامل، مضيفا أن مصانع القطاع تعمل بقوة إنتاجية 100%.



وتابع أن إنتاج المصانع يغطى احتياجات السوق المحلية، وتصل نسبة المكون المحلى إلى 95% «وهى نسبة كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى»، وفق قوله.



«الشعبة تعد أول إستراتيجية لقطاع المواد العازلة فى مصر، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، تستهدف زيادة الصادرات بحلول 2030، كما تتضمن خطة لبحث الفرص المتاحة فى دول العالم، وتعمل على تنمية القطاع ودعم الشركات العاملة وتعزيز حجم الإنتاج، بالإضافة إلى المنافسة التصديرية»، يضيف رئيس الشعبة.



ووفق تصريحات سابقة لرئيس الشعبة، فإن الاستراتيجية تتضمن وضع مصر على خريطة صناعة المواد العازلة، والعمل على توفير احتياجات القطاع وتوفير الأراضى، ومعرفة حجم الاستثمارات التى يحتاجها القطاع للقدرة على المنافسة؛ متوقعا أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية أواخر العام الحالى، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف زيادة حجم الصادرات بنسبة 25% بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 41.1 مليون دولار، مقارنة بنحو 33 مليونا فى 2018.



وأوضح أن الشعبة تستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بهدف التوسع وتطوير المصانع المحلية ورفع كفاءة المنتجات وزيادة الإنتاجية، والتى من شأنها زيادة حجم صادرات القطاع وتوفير الآلاف من فرص العمل، لافتا إلى ضخ استثمارات خلال العام الماضى 2018 تقدر بنحو مليار جنيه، تم توجيهها لقطاع العزل الحرارى.



وحققت صادرات مصر من قطاع المواد العازلة، نموا بنحو 25% خلال العام الماضى، لتسجل 33 مليون دولار، مقابل 26 مليونا فى 2017.

وتراجعت صادرات المواد العازلة بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى لتصل إلى 20 مليون دولار، مقارنة بنحو 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وفق بيان المجلس التصديرى لمواد البناء الصادر فى سبتمبر الماضى.

وأكد الدسوقى أن الشعبة تعمل دائما على تقديم الدعم للمصنعين من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، سواء لتقديم الخدمات التدريبية أو الفنية، علاوة على إقامة المعارض من أجل التسويق لمنتجاتهم.