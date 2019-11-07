 زراعة النواب: الانتهاء من قانون إنشاء نقابة الفلاحين «نصر للفلاح على مدار تاريخه» - بوابة الشروق
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زراعة النواب: الانتهاء من قانون إنشاء نقابة الفلاحين «نصر للفلاح على مدار تاريخه»

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 2:12 ص | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 2:12 ص

علق هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على انتهاء المجلس من قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قائلًا: «الانتهاء من هذا القانون نصر للفلاح على مدار تاريخه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن القانون «تمت مناقشته بصورة موسعة، وإشراك كافة الجهات الممثلة للفلاح من الجمعيات المسؤولة عن الفلاح؛ كجمعية الإصلاح الزراعي والائتمان».

وأوضح أن القانون «معني بوجود نقابة واحدة تمثل الفلاحين في إطار قانوني»، لافتًا إلى عمل القانون على علاج مشكلة وجود العديد من الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم لقب «نقيب الفلاحين» بمختلف المحافظات، بحسب ذكره.

وأشار إلى أن إنشاء النقابة سيعمل على الحفاظ على حقوق الفلاح ومكتسباته، وستدافع عن حقوق الفلاح ورعاية مصالحه، وستقوم بتطبيق مواد الدستور التي لا يتم تطبيقها، مؤكدًا على أن الفلاح سيجد من يمثله عن طريق وضع قانوني ثابت واضح.


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