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جونسون: سننجز مهمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير

برمنجهام (انجلترا) (رويترز)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 1:29 ص | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 1:29 ص

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني. ووصف جونسون، أثناء حديثه في تجمع انتخابي، الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد 12 ديسمبر كانون الأول بأنها الأهم في حياة جيل كامل.

وقال جونسون في التجمع الذي عُقد بمدينة برمنجهام ”عظيم أن أرى هذا العدد الكبير منكم هنا... في مستهل ما أعتقد أنها أهم انتخابات تشهدها بلادنا في جيل“.

وتعهد جونسون بأنه في حالة إعادة انتخابه سيبدأ على الفور محاولة الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ”حتى ننجز البريكست في يناير ونجعل حالة عدم اليقين خلفنا“.


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