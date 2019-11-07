أمريكا تفرض عقوبات على زعيم جماعة إسلامية متشددة في مالي

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ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على زعيم جماعة إسلامية متشددة في مالي تدعى جبهة تحرير ماسينا.

وتستهدف العقوبات أمادو كوفا وهو واعظ سلفي وزعيم الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط في وسط مالي.

وكان مسؤولون فرنسيون قالوا في العام الماضي إن كوفا قُتل في غارة بالمستعمرة الفرنسية السابقة لكنه ظهر في تسجيل فيديو دعائي في فبراير شباط.

وتجمد العقوبات أي أصول لكوفا قد تكون تحت الولاية القانونية الأمريكية وتمنع أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة من إجراء معاملات مالية معه.

وأضاف مسؤولون أمريكيون في يوليو تموز زعيمين آخرين من جماعة تابعة للقاعدة في مالي إلى قائمة الإرهاب العالمية.