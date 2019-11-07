استبعاد 4 منافسات من الدوري الماسي

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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء عن برنامج المنافسات في لقاءات الدوري الماسي لعام 2020 والتي ستضم 12 مسابقة وسباقا لكل من الرجال والسيدات.

وطبقا للبرنامج الذي أعلنه الاتحاد الدولي اليوم ، ستخلو لقاءات الدوري الماسي من سباقي 200 متر و3000 متر موانع ومسابقتي الوثبة الثلاثية ورمي القرص.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن استبعاد المسابقات والسباقات الأربعة جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع للآراء نظرا لكونها سباقات لا تحظى بشعبية كبيرة.

وأوضح الاتحاد الدولي أن هذه المسابقات والسباقات ستظل موجودة في لقاءات أخرى ولكن ليس في نهائي الدوري الماسي.

وبهذا ، ستقتصر المنافسة في اللقاءات ال15 للدوري الماسي بالموسم المقبل على 12 مسابقة وسباقا على مستوى كل من الرجال والسيدات وهي سباقات 100 متر و110 متر حواجز و400 متر و400 متر حواجز و800 متر و1500 متر و3000 متر ومسابقات الوثب الطويل والوثب العالي والقفز بالزانة ورمي الرمح ودفع الجلة للرجال وسباقات 100 متر و100 متر حواجز و400 متر و400 متر حواجز و800 متر و1500 متر و3000 متر ومسابقات الوثب الطويل والوثب العالي والقفز بالزانة ورمي الرمح ودفع الجلة للسيدات.

وقال البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي : "هدفنا هو خلق مسابقة سريعة ودوري عالمي أكثر جاذبية. هدفنا هو مسابقة تسعى شبكات البث لتقديمها ويحرص المشجعون على مشاهدتها".

وأوضح : "ورغم هذا ، نتفهم خيبة أمل الرياضيين الذين لن تظهر مسابقاتهم وسباقاتهم في الدوري الماسي بموسم 2020 ".

وأكد أن الاتحاد الدولي سيتعاون مع هؤلاء الرياضيين من أجل مساعدتهم على الترويج لهذه السباقات والمسابقات ودعمها.

وأشار الاتحاد الدولي للقوى أن سباق 100 متر ومسابقة الوثب العالي هما الأكثر شعبية لدى المشجعين.