الكويت والإمارات تتفقان على تفعيل اتفاقية نقل السجناء

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي الوزير المفوض سامي الحمد اليوم الخميس أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الكويتية والإماراتية في أبوظبي على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) اليوم عن الحمد قوله إن اجتماعات الدورة كانت مثمرة، وجسدت العلاقات الثنائية المتميزة والصلات المتينة والمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدا عمق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الكويت والإمارات وترابطها الوثيق في المجالات كافة.

وأضاف أن الاجتماعات تأتي في ظل حرص القيادة الحكيمة وبتوجيهات وزراء الخارجية في البلدين على تسهيل وتيسير كل ما يتعلق بمواطني الجانبين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القنصلي والتعرف على الإجراءات المتخذة لتوعية المواطنين حول الإجراءات المتبعة خلال السفر.