شيخ الأزهر: نعكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الأزهر دأب خلال مسيرته التي تزيد عن ألف عام، على حراسة أصول السنة التي تركها الرسول، دفاعًا عن وحدة الأمة والوطن وتاريخه.

وأضاف -خلال كلمته التي ألقها في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف- أن الأزهر عاكف حاليًا على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني والثقافي والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تقف ضد عدوى الإرهاب الفكري وتقاوم تيارات الغلو والإفساد.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.