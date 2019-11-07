 الإعلام السوري: مقتل عامل وإصابة آخرين بانفجار خزان في مصفاة بانياس خلال أعمال صيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعلام السوري: مقتل عامل وإصابة آخرين بانفجار خزان في مصفاة بانياس خلال أعمال صيانة

هديل هلال
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10:29 م

أفادت فضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، بمقتل عامل وإصابة آخرين بانفجار خزان في مصفاة بانياس غربي البلاد، خلال أعمال صيانة، نقلًا عن وسائل إعلام سورية، وذلك في خبر عاجل لها، منذ قليل.

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