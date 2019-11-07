الإعلام السوري: مقتل عامل وإصابة آخرين بانفجار خزان في مصفاة بانياس خلال أعمال صيانة

الأكثر قراءة
بيراميدز: قرار المنتخب باستبعاد اللاعبين «غير مفهوم».. ولن نسمح ببطولات «زائفة»
مصدر لـ«الشروق»: منشط لرفع هرومون التستوستيرون قتل الفنان هيثم أحمد زكي
وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عاما بعد هبوط حاد في الدورة الدموية
استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداث
معارض لإعدام الأحداث
معارض للإعدام بصفة عامة
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، بمقتل عامل وإصابة آخرين بانفجار خزان في مصفاة بانياس غربي البلاد، خلال أعمال صيانة، نقلًا عن وسائل إعلام سورية، وذلك في خبر عاجل لها، منذ قليل.